Calciomercato - La Juve al lavoro per il ritorno di Pogba: sul piatto Dybala e Bernardeschi

La Juventus, secondo quanto riportato da ESPN, starebbe lavorando al clamoroso ritorno già a gennaio di Pogba. I bianconeri, per favorire l'operazione molto costosa, sarebbero pronti a inserire nella trattativa con lo United, Dybala e Bernardeschi. Nonostante la scadenza del contratto di Pogba nel 2022, e la volontà del francese di non rinnovare, gli inglesi non hanno intenzione di fare sconti. Ecco che la dirigenza bianconera, sarebbe pronta a inserire i cartellini dell'argentino e dell'ex Fiorentina in uno scambio stellare. Il mercato non è ancora iniziato, ma sembra possa già promettere sorprese e ritorni clamorosi.

