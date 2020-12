Lazio, doni e sorrisi ai bambini ricoverati al Gemelli: presenti Reina e Manzini - FT

Non sarà il solito Natale come negli anni scorsi, specie per i bambini meno fortunati che trascorreranno le festività negli ospedali. La Lazio però, come ogni anno, in collaborazione con l'associazione L'albero della Vita, ha portato doni ai bambini ricoverati al reparto oncologia pediatrica del Gemelli e faranno lo stesso all’Umberto I e al Bambin Gesù. A comporre la delegazione biancoceleste presente oggi al Gemelli per visitare il reparto e consegnare i doni ai bambini, il portiere biancoceleste Pepe Reina, il team manager Maurizio Manzini e Laura Zaccheo dell'area marketing.

