Reina, il papà: "Pepe è molto felice alla Lazio. Col Napoli sarà speciale"

Miguel Reina, papà del portiere della Lazio ed ex Napoli Pepe, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24, parlando del figlio e della sua stagione in biancoceleste: "Pepe è molto felice a Roma, chiaramente sta giocando con una certa continuità: tutto sommato le cose stanno andando bene, è molto contento.Il match col Napoli? Sarà una partita piena di significati, ricordo anche la mia carriera con i match tra Barcellona e Real Madrid. Pepe conserva un posto speciale nel suo cuore per la città di Napoli, gli ha dato tanto.Non so se giocherà domenica, a dir la verità non l’ho sentito.Differenze tra le città di Roma e Napoli? No, abbiamo preferito non parlare di queste cose: quando ci sentiamo parliamo della famiglia, del fatto che giochi o meno con la maglia della Lazio. Per ora va bene così.

FUTURO - "Un futuro per il post-carriera, magari al Napoli? Spero che la sua carriera da calciatore duri ancora tanto, intanto so che la sua volontà sia quella di continuare nel mondo del calcio, da capire con quale ruolo. Sarei felice di rivederlo al Napoli, sì.Più allenatore o dirigente? Credo sia capace di ricoprire entrambi i ruoli, qualsiasi cosa vorrà fare ne ha le capacità.Cosa auguro al Napoli? Sarò sempre grato ai napoletani e alla città di Napoli per come hanno trattato Pepe e la sua famiglia ".

