Calciomercato, la Premier concede solo 2 ore per gli ultimi affari: le novità

CALCIOMERCATO - Il gong è suonato in Inghilterra. Il calciomercato ha chiuso i battenti nel Regno Unito, ma non è del tutto così. La Premier League, infatti, ha comunicato di aver concesso due ore ai club per chiudere le ultime sei operazioni. Il regolamento prevede, infatti, che qualora una squadra lo richieda possa usufruire fino a 24 ore per completare le pratiche burocratiche degli acquisti. Il campionato inglese ha concesso 120 minuti ai club che hanno richiesto dell'extra time. I primi tre affari sono ufficiali con Lo Celso e Sessegnon al Tottenham, mentre Drinkwater è andato al Burnley. Manca l'ufficialità di Praet al Leicester e altri affari in bilico. Nulla da fare per Milinkovic e Wallace. Il serbo è destinato a restare, a meno di ritorni di fiamma di Real e Psg, mentre per il brasiliano toccherà a Jorge Mendes trovare una sistemazione.

