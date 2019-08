Calciomercato Lazio, ora è sicuro: Milinkovic non andrà in Premier

Tempo scaduto. Sono le 18: il calciomercato inglese ha chiuso i battenti. E Sergej Milinkovic-Savic non è andato al Manchester United. La pista si era già raffreddata da tempo, dopo un interessato sondaggio dei Red Devils non ci sono stati dialoghi concreti. Tutto si è risolto con un nulla di fatto: i mancuniani non hanno venduto Pogba e non si sono seduti al tavolo con la somma giusta per accontentare Lotito. Dunque, niente Premier League per Milinkovic. Restano in ballo Real Madrid e Paris Saint-Germain, anche se al momento non sembrerebbero particolarmente coinvolte dalla situazione del serbo. Gli spagnoli pensano a Van de Beek; i francesi, pur se interessati, devono prima sfoltire la rosa. Proprio a questo proposito, era trapelato il rumor di un'offerta dei Blancos per Neymar: 120 milioni più il cartellino di Modric. Il che, sistemerebbe anche la situazione a centrocampo dei parigini. A questo mosaico, si aggiunge il tassello-Dybala. Con il Tottenham è saltato tutto, resta disponibile: il PSG potrebbe essere la sua destinazione, a maggior ragione con Neymar sempre più lontano dalla Tour Eiffel. Insomma, le cause sembrano condurre a un effetto: la permanenza di Milinkovic, con la Lazio intenzionata a proporre un rinnovo a mercato concluso. Che, in ogni caso, terminerà il 2 settembre, anche senza inglesi: c'è tempo, soprattutto per quanto riguarda Wallace. Tempo scaduto, infatti, anche per lavorare al suo trasferimento in Premier League, al Wolverhampton: la mancata autorizzazione al tesseramento della Football Association ha compromesso l'affare. Restava la possibilità di chiedere una proroga, in caso di trattative giunte ai dettagli, ma non sembra questo il caso. Jorge Mendes continuerà a lavorare per trovargli una sistemazione nei campionati francese e portoghese.

