Premier, bonus di 24 ore al mercato: spiraglio per l'affare Wallace-Wolves

La Premier League è in fermento. Mancano meno di 6 ore alla fine del calciomercato, una deadline che interessa indirettamente anche la Lazio. Il ds Tare e Jorge Mendes sono freneticamente al lavoro per chiudere la cessione di Wallace al Wolverhampton, una corsa contro il tempo frenata da degli intoppi burocratici. Ma la Football Association (la federazione inglese) ha aperto uno spiraglio a quei club che stanno trattando degli affari in via di definizione. Previa una comunicazione alla FA, infatti, le società inglesi avranno 24 ore in più – quindi fino alle 18 di domani – per definire gli ultimi dettagli e chiudere con più calma le operazioni. Una speranza in più per il buon esito della trattativa tra i biancocelesti e i Wolves, si aspettano novità nelle prossime ore.

