Calciomercato Lazio, al lavoro sugli esuberi: il punto su Wallace e Durmisi

La chiusura del calciomercato inglese alle 18 non riguarda solo Sergej Milinkovic Savic. Anzi: se quella pista si è gradualmente raffreddata, tanto da non costituire più un pericolo per i tifosi biancocelesti che non vorrebbero mai perdere il serbo, quella che conduce Wallace al Wolverhampton è invece rimasta operativa. Fino alle 18 c'è ancora tempo per provare a concludere l'iter burocratico necessario per ottenere l'autorizzazione al tesseramento della Football Association. Altrimenti, come rende noto la rassegna stampa di Radiosei, Jorge Mendes - il procuratore che si sta occupando del suo trasferimento - lavorerà su altri campionati per trovargli una sistemazione.

CALCIOMERCATO LAZIO, DURMISI - Calda anche la pista che porta in Turchia, per quanto riguarda Riza Durmisi. I media locali pubblicizzavano un ipotetico accordo già raggiunto con il Fenerbahce, una notizia che non trova conferme. La situazione resta al momento ingessata sul milione di differenza tra la richiesta e l'offerta: la Lazio vuole 3.5 milioni, per il giocatore. I turchi non vogliono andare oltre ai 2.5 milioni. La distanza non è di per sé insuperabile, ma i due club si sono già venuti incontro (la Lazio inizialmente voleva 5 milioni e il Fenerbahce non voleva muoversi oltre l'1) e nessuno intende fare ulteriori passi in avanti.

