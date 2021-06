Calciomercato Lazio, anche il Milan mette gli occhi su Maksimovic

Sono giornate importanti per molte squadre di Serie A impegnate tra il mercato e in casa Lazio anche nella scelta del prossimo allenatore. Tra i tanti nomi che sono circolati in queste settimane c'è anche quello di Nikola Maksimovic che ora ha anche un'altra pretendente. Come riportato da calciomercato.com infatti è entrato nel mirino del Milan. Il difensore è in scadenza con il Napoli e potrebbe rappresentare un'offerta vantaggiosa.

