UFFICIALE - Inter, Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dei nerazzurri - FT

Era attesa per oggi, e poco fa è arrivata anche l'ufficialità. Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter, con il tecnico piacentino che ha firmato un biennale: "FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro ".

Pubblicato 03/06/21

🚨 | ANNOUNCEMENT



Simone Inzaghi is the new Inter head coach



https://t.co/rAfw8ibA6f#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/fkGOOPCdyY