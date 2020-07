Calciomercato Lazio, Baiocchini: “Silva obiettivo difficile ma i biancocelesti ci provano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l'esperto di mercato di Sky Sport Manuele Baiocchini, ha così parlato di David Silva e delle altre mosse biancocelesti: “Silva è per la Lazio un frutto proibito, un obiettivo vero e concreto ma difficilissimo da raggiungere. Al ds Tare piace molto, sarebbe una tentazione unica averlo in rosa come alternativa a centrocampo. L'ostacolo resta l'ingaggio alto, ma il fatto che la Lazio culli questo sogno è importante rimarcarlo”.

ALTRI OBIETTIVI - “Su Kumbulla i biancocelesti hanno perso un vantaggio importante che avevano. L'ultima vera speranza resta il rapporto tra Lotito e Setti. Se la Lazio pareggiasse l'offerta dell'Inter, che offre più soldi ed è in vantaggio, il presidente scaligero potrebbe preferire venderlo ai capitolini. Borja Mayoral è un altro calciatore vicino all'approdo a Roma, non ha 20 gol in canna ma può fare la spalla di Immobile e potrebbe fare il ruolo che fa Rebic nel Milan. Per quanto riguarda poi Caicedo, nonostante non sia giovanissimo e non guadagni poco, credo resti anche il prossimo anno, a meno di offerte irrinunciabili”.

MILINKOVIC - “A Roma il serbo sta benissimo, e la valutazione della Lazio di 80/90 milioni, visto il tipo di mercato che sarà questo, fa sì che Milinkovic molto probabilmente giocherà la Champions con i biancocelesti il prossimo anno”.

Calciomercato Lazio, Giroud: “Se il Chelsea vuole resto, altrimenti mi guarderò intorno”

Calciomercato Lazio, Pedullà anticipa: "Ecco l'offerta per Mayoral"

TORNA ALLA HOME PAGE