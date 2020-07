Calciomercato Lazio, Pedullà anticipa: "Ecco l'offerta per Mayoral"

La Lazio è in cerca di giocatori per rinforzare il parco attaccanti in vista della prossima stagione. Con la Champions League alle porte, c'è bisogno di rinforzare la rosa e Tare starebbe pensando a Borja Mayoral, attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid. Negli ultimi giorni i contatti si sarebbero infittiti e pare che recentemente si sia trovato l'accordo con il club spagnolo.

L'ANTICIPAZIONE - A rivelarlo è Alfredo Pedullà che su Twitter scrive: "Borja Mayoral: base di intesa tra Lazio e Real per 15 milioni. Accordo privato per consentire ai Blancos di pareggiare altre offerte in caso di futura cessione. Ingaggio da 2,5-2,7 più bonus a stagione". I rumors sembrerebbero portare lo spagnolo sempre più verso Roma. Vedremo se il ds biancoceleste riuscirà a piazzare il colpo.

#BorjaMayoral: base di intesa #Lazio-#Real per 15 milioni. Accordo privato per consentire al Real di pareggiare altre offerte in caso di futura cessione. Ingaggio da 2,5-2,7 più bonus a stagione @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 31, 2020

