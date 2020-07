Calciomercato Lazio, Giroud: “Se il Chelsea vuole resto, altrimenti mi guarderò intorno”

Si è ripreso il Chelsea nel finale di stagione, Olivier Giroud: stagione conclusa con 10 gol in 23 partite e un contributo importante alla squadra che si è assicurata un posto in Champions League anche per il prossimo anno. In un'intervista all'Equipe, l'attaccante francese vicino alla Lazio a gennaio, ha parlato così del suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto, poi se ci saranno le condizioni resterò, altrimenti cercherò un’altra esperienza. Credo di poter dire la mia ancora per 2 stagioni, non mi pongo limiti”. Il ds Tare non ha escluso l'arrivo di due attaccanti in biancoceleste, e chissà che dopo essere stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio nel mercato invernale, la possibilità di vedere Giroud a Roma non possa tornare a essere concreta quest'estate.

