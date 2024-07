Calciomercato Lazio | Cancellieri il regalo per Gilardino: il Genoa ci pensa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Genoa parte oggi per il ritiro di Moena e presto in Trentino il tecnico Gilardino potrebbe ricevere un gradito regalo. Si tratta di Matteo Cancellieri, un calciatore che - a dir la verità - farebbe gola a parecchi club. I rossoblù - riporta La Gazzetta dello Sport - gli hanno messo gli occhi addosso da tempo, ma la concorrenza è forte perché sul classe '02 si sono fiondati anche Parma e il Cagliari di Davide Nicola, l'allenatore che lo ha avuto nello scorso campionato a Empoli e che, nel finale, lo ha scelto spesso e volentieri al posto di Cambiaghi. Cancellieri, tra Zanetti, Andreazzoli e Nicola, ha giocato 36 volte in campionato, andando a segno in quattro occasioni. Nell'anno precedente ne aveva giocate 20 con la Lazio.

Nicola lo ha messo nel mirino, ma il Cagliari ha sostanzialmente chiuso con l'Atalanta per Zortea e Piccoli. E nel ruolo di Matteo ha ora l'angolano Luvumbo. Il Genoa, invece, è sembrato il club maggiormente interessato all'esterno. La Lazio, dalla sua, non ha chiuso la partita: Lotito stima il calciatore che verrà valutato nel ritiro di Auronzo di Cadore, appena iniziato. Se poi l'offerta dovesse essere irrinunciabile, allora Cancellieri potrà essere sacrificato.

