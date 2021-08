Calciomercato Lazio, Correa è arrivato a Milano: ora visite e firma - FT&VD

Joaquin Correa sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante argentino ha salutato la Lazio ed è arrivato a Milano dove svolgerà le visite mediche di idoneità prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Dopo settimane di trattativa, tutto sembra essere stabilito. Il Tucu ritroverà Inzaghi dopo l'esperienza in biancoceleste. L'Inter, dopo aver trovato l'accordo con la società capitolina sulla base di un prestito oneroso che oscilla tra i quattro e i cinque milioni e riscatto fissato a 25-26 milioni di euro, spera di fare tutto in giornata in modo tale da avere a disposizione il giocatore già per la seconda di campionato contro l'Hellas Verona.