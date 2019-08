Calciomercato Lazio, dal Belgio: "Lukaku, non escluso il ritorno in patria"

"Jordan l'ho visto bene, tra poco tornerà in gruppo": così Simone Inzaghi commentava la situazione di Lukaku, reduce dall'operazione per la tendinopatia. L'esterno belga è in via di recupero, tornerà ad allenarsi con la Lazio, sperando di conquistarsi le sue chance a Roma. Proverà a giocarsi le sue carte, dopo i tanti problemi affrontati dal suo arrivo nella Capitale, spera che sia finalmente arrivato il momento per mostrare il proprio valore. Saranno mesi importanti per cercare di meritarsi una conferma alla corte d'Inzaghi. Altrimenti, a gennaio potrebbe anche arrivare la cessione: la possibilità di questo scenario rimbalza del Belgio, attraverso il quotidiano sportivo La Dernière Heure. Secondo quanto riportato dalla testata sportiva, il classe '94 potrebbe cercare riscatto in patria, qualora non riuscisse a rilanciarsi alla Lazio.

Pubblicato il 26/8