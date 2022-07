Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Anche i biancocelesti su Racic"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Uros Racic è uno dei calciatori del Valencia in uscita. Il centrocampista classe '98 non è entrato nelle grazie di Bordalas e le cose non sembrano esser cambiate con l'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina. Il giocatore ha ancora due anni di contratto col club bianconero, ma l'intenzione sarebbe quella di trovargli una nuova sistemazione. L'Osasuna è la società che, al momento, ha mostrato il maggior interesse. Tuttavia, occorre un'offerta importante per poter convincere l'intera dirigenza. Altrimenti, non si esclude il trasferimento in Serie A. Come riporta El Gol Digital, l'Inter, impegnata nel trovare un sostituito ad Arturo Vidal, avrebbe chiesto informazioni su Racic. Ma non solo. Anche Lazio e Fiorentina sarebbero sul giocatore per provare a convincerlo con un'offerta comunque più bassa rispetto a quella che gli garantirebbero i nerazzurri.

