Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Oggi incontro decisivo per Jony allo Sporting?"

Il trasferimento di Jony allo Sporting Gijon è questione di tempo, ma l'accordo non è ancora definito. Il classe 1991 ha ottenuto l'approvazione da parte della Lazio per andare in Spagna e svolgere le visite mediche che, secondo quanto riporta La Nuova Espana, avrebbe superato senza alcun problema. In queste ore Jony si trova in un albergo nella penisola iberica, dove si sta allenando personalmente, in attesa che la situazione si risolva.

Ieri, nel pomeriggio, i suoi agenti hanno raggiunto i dirigenti dello Sporting e degli emissari della Lazio per risolvere la questione, oggi dovrebbe andare in scena un altro incontro. Il problema sarebbero dei dettagli interni al contratto che si stanno cercando di risolvere, da tutte e tre le parti c'è la volontà che la trattativa vada a buon fine, ma bisognerà ancora attendere. Dalla Spagna, comunque, fanno sapere che il trasferimento non sarebbe a rischio, si tratterebbe solo di una questione di ore, prima che Jony firmi il contratto e inizi ad allenarsi con la squadra.