Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Immobile? Solo voci e indiscrezioni"

A Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio, in particolare sulla situazione di Ciro Immobile: "Per quanto riguarda Immobile ci sono voci e indiscrezioni di possibili offerte in arrivo. In realtà però ancora però non si sono palesate. Rappresentava un'alternativa seria per il Napoli qualora non si fosse concretizzata l'operazione Osimhen, ma da come abbiamo detto si va verso la chiusura per l'attaccante del Lille e non credo che gli azzurri possano poi prendere Immobile".