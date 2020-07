Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Milinkovic? Non sono arrivate offerte adeguate"

A Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di calciomercato di Sergej Milinkovic e dell'interesse di alcune big per il centrocampista della Lazio: "L'interesse per Milinkovic esiste da parte dei grandi club, come PSG e altri in Inghilterra. A oggi non sono arrivate offerte concrete alla Lazio da essere valutate, soprattutto considerando il valore che il presidente Lotito e Tare danno a Milinkovic, che resta molto alto".