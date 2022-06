Calciomercato Lazio, ecco dove potrebbe andare Jovane Cabral

Fonte: A Bola

La Lazio sta studiando le strategie giuste da attuare per il calciomercato. Sarri ha bisogno di una rosa più adatta al suo gioco e la dirigenza sta ragionando sulle mosse da attuare per accontentare il mister. Una dei calciatori con il futuro ancora da scrivere è Jovane Cabral. L'attaccante è arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona, con cui ha il contratto fino al 2023. Il riscatto è stato abbassato a 5 milioni di euro per non rischiare di perderlo a zero, ma i biancocelesti potrebbero optare su una figura di maggiore esperienza per il ruolo di vice Immobile. Il capoverdiano potrebbe comunque non tornare in Portogallo: su di lui c'è l'interesse di vari club internazionali. Secondo A Bola, il Marsiglia starebbe pensando seriamente al ragazzo e avrebbe pronta un'offerta pari a 5/6 milioni. La palla passa al club portoghese, che dovrà decidere se aspettare i capitolini o accettare la proposta dei francesi.