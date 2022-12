Calciomercato Lazio, ecco la strategia del club. E sugli ultimi due nomi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tare e l'intera dirigenza della Lazio è al lavoro in vista del mercato di gennaio. Il ds, in particolare, starebbe cercando di cedere tutti gli esuberi per provare a far arrivare a Roma almeno uno tra il terzino sinistro e il vice Immobile richiesto da Sarri. Diventa fondamentale in questo senso, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, piazzare Fares e Kamenovic, vicino allo Sparta Praga. Su Sallai del Friburgo arriverebbero smentite da parte della società, e anche per quanto riguarda Bonazzoli si sarebbe trattato di un semplice pour parler. Rimane solamente un sogno Rafa Silva, il portoghese del Benfica.

