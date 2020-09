Calciomercato Lazio, Faggiano: "Badelj è del Genoa, ora l'attaccante"

Il ds del Genoa Daniele Faggiano ai microfoni di Telenord ha parlato del calciomercato della sua squadra. Doppio intreccio con la Lazio: non soltanto per l'acquisto di Badelj, tra i nomi analizzati dal Grifone per l'attacco c'è anche quello di Caicedo. L'intervento di Faggiano: "Criscito e Schone sono giocatori importanti. Adesso è arrivato anche Badelj, ma sono due giocatori importanti". Sul potenziamento del reparto d'attacco: "Spero e penso di si perché dobbiamo ancora completare la squadra. Facendo questo modulo trovare giocatori non è semplicissimo, dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche uscita".

