Zauri: "Atalanta o Lazio? Tifo per il pareggio. Sul mercato biancoceleste...."

Intervenuto ai microfoni di FootballNews24, il tecnico del Bologna Primavera Luciano Zauri ha parlato, prima di tutto, del mercato svolto fin qui dalla Lazio: “Il mercato è aperto da pochi giorni e la Lazio si sta rinforzando, come dimostra il forte interesse per Fares dato che probabilmente Lulic non è ancora in grado di riprendere a giocare. Credo che la squadra biancoceleste continuerà a lavorare per ottimizzare tutti i reparti in vista della Champions League affinché possa avere un cammino lungo nella seguente competizione, successivamente deve riconfermarsi in campionato e dunque necessita di nuovi innesti”.

LA STAGIONE - “Nella passata stagione, la Lazio, fino alla sospensione dei campionati causa Covid-19, stava giocando benissimo e senza interruzione magari il posizionamento nella classifica finale sarebbe stato diverso, ma questo non lo sapremmo mai. Riconfermarsi è sempre molto difficile, inoltre quest’anno le avversarie, come Inter e Milan ad esempio, si sono rinforzate molto. La squadra di Inzaghi dovrà essere in grado di confermare il proprio piazzamento in Champions, mentre per lo scudetto onestamente penso sia difficile, mi auguro comunque che possano giocarselo fino all’ultimo. Lazio e Atalanta? Beh.. (ride; ndr). Mi auguro che entrambe facciano bene, quindi il pareggio è sempre il risultato migliore in questi casi”.

