Atalanta, Muriel: "In tanti lotteranno per lo scudetto e ci siamo anche noi!"

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e, anche se l'Atalanta di Gasperini è stata una delle ultime squadre a terminare la stagione precedente è già carica per questa che sta per iniziare. A confermarlo Luis Muriel che parla anche della lotta scudetto: "Spero che sia una stagione come quella dell'anno scorso. Abbiamo perso qualche punto di troppo che ci avrebbe fatto lottare e questo ci deve servire nel campionato che inizieremo tra poco. Vogliamo vincere più partite possibili per lottare per il nostro sogno. L'Inter quest'anno si è rinforzata molto, poi c'è il Milan che ha chiuso la stagione scorso con entusiasmo. Ci sono poi altre tre o quattro squadre che faranno bene, come Roma, Lazio e Napoli. Sarà un campionato bello, per la Juventus non sarà facile vincere come negli anni precedenti, in tanti lotteranno per lo scudetto e ci siamo anche noi".

