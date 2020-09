Calciomercato Lazio, ecco Fares: domani le visite mediche

Fares è di fatto un nuovo giocatore della Lazio e domattina sosterrà le visite mediche di rito in Paideia, ultimo step prima della firma sul contratto quinquennale col club biancoceleste. Appuntamento alle ore 8 nella clinica di Roma Nord per l'algerino che negli ultimi giorni era rientrato a Ferrara per sbrigare alcune questioni personali. Come vi avevamo raccontanto ieri sera. Mistero svelato e lieto fine in arrivo. Momo sarà presto a disposizione di Simone Inzaghi.

