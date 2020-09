Lazio, Reina: il figlio Luca "vola" come il papà - FOTO

Tael padre tale figlio, questa è volta è proprio il caso di dirlo. Pepe Reina ha iniziato la sua esperienza con la maglia della Lazio e ha già debuttato in porta nell'amichevole di sabato scorso contro il Frosinone. In attesa che inizi in modo ufficiale il campionato continua la preparazione e il portiere spagnolo si gode anche la sua famiglia. Non solo, insegna anche ai suoi figli i segreti del mestiere come testimonia la storia pubblicata su Instagram dalla moglie Yolanda: tutta la famiglia in piscina e il figlio Luca che letteralmente vola per parare un pallone, del resto ha il miglior insegnante che potesse .desiderare.

