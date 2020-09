Lazio, Muriqi è ripartito: ecco quando sarà a disposizione di Inzaghi

Toccata e fuga per visite mediche e firma sul contratto. Vedat Muriqi, da giocatore della Lazio, ha subito lasciato Roma. Ieri mattina i test in Paideia, poi il blitz a Formello e la firma sul contratto. Come riporta la rassegna di Radiosei, c’è stato nero su bianco: contratto di 5 anni a 2,2 milioni di euro più bonus. Ora si attende solo l’ufficialità. Il bomber è comunque volato di nuovo in Turchia. Con tutti i documenti in mano, dovrà completare l’iter burocratico per ottenere il permesso di lavoro essendo un giocatore extracomunitario. Potrebbe ritornare in Italia venerdì. Per lui niente amichevole con il Benevento. É reduce da uno stiramento, lo staff medico cercherà di capire l’entità del problema. Inzaghi spera di averlo a disposizione per il 26 settembre, all’esordio di campionato contro il Cagliari.

