Calciomercato Lazio, Vazquez: "Siviglia il top, spero di poter chiudere qui nel migliore dei modi"

È stato accostato alla Lazio, una voce che circola ormai da luglio. Franco Vazquez è in scadenza nel 2021, ha ancora un anno di contratto con il Siviglia che lo valuta 10 milioni di euro. Per ora, dall’Andalusia, fanno sapere che per il Mudo offerte vere e proprie non ne sono arrivate e anche da Formello piovono smentite. Gioco delle parti? Possibile. Ma intanto, l’ex Palermo, parlando ai microfoni dei canali ufficiali del Siviglia dribbla il mercato: “È iniziato il mio ultimo anno di contratto con questa società e spero di poter concludere questa avventura nel miglior modo possibile. Io cerco sempre di dare il massimo. Il Siviglia era quello che cercavo quando ho lasciato l’Italia: volevo vincere titoli, giocare in una grande squadra che compete per obiettivi importanti. Cosa si posso chiedere di più? Anche la città è molto bella, il gruppo è perfetto. Sono contento, adesso stanno arrivando appuntamenti importanti come la Supercoppa Europea contro il Bayern”. Ma non solo, Vazquez si proietta anche sulla nuova stagione e sugli impegni che riguarderanno il Siviglia: “Il club meritava di tornare a giocare in Champions League, è la competizione che dovrebbe disputare ogni anno. Ci aspettano partite importanti tra campionato e coppe. Giocheremo ogni tre giorni e dobbiamo essere all’altezza”. Per ora, il Mudo ha nella testa solo il bianco e rosso d’Andalusia.

