Calciomercato Lazio, il curioso caso di Marash Kumbulla: la ricostruzione

Marash Kumbulla verso la Roma. La notizia ha fatto il giro del web e scatenato reazioni contrastanti. Ma cosa è successo davvero? E la Lazio che ruolo ha avuto in tutto questo? I biancocelesti sono stati di fatto i primi a muoversi con decisione sul classe 2000 del Verona. L’incontro di giugno, a Villa San Sebastiano, tra Setti e Lotito, era servito per gettare le basi di un possibile accordo. Il club scaligero s’era detto disposto a parlarne, ma non c’era mai stata intesa definitiva tra le parti. La Lazio aveva inizialmente messo sul piatto 15 milioni di euro più bonus e il cartellino di Andre Anderson. Offerta poi alzata a 18 milioni più bonus e Anderson. Ma niente accordo. Il motivo? Il Verona valutava Anderson 4 milioni, la Lazio almeno il doppio. Impossibile far scattare la fumata bianca. A quel punto è entrata in scena l’Inter che, solo verbalmente, senza mai formalizzare l’offerta, s’era detta disposta a mettere sul piatto 20 milioni, il prestito di Salcedo e il cartellino di Vergani.

RICOSTRUZIONE - Un’offerta che al Verona piaceva, ma che non s’è mai tramutata in proposta ufficiale. L’Inter, dopo settimane d’attesa, s’è ritirata dalla corsa, Suning ha messo il veto sull’investimento e Marotta è stato costretto a fare marcia indietro. A quel punto il Verona ha provato a sondare di nuovo il terreno con la Lazio, da questo erano scaturite le indiscrezioni dei giorni scorsi. Tare, però, a microfoni spenti, aveva sempre smentito un ritorno di fiamma per il connazionale: “Non ci interessa più da molto tempo”, continuava a ripetere il ds. La Lazio non ha gradito l’atteggiamento del Verona e anche di alcune persone vicine al giocatore, situazione simile a quella di David Silva e quindi promesse di esclusiva non mantenute. Le notizie di un ritorno della Lazio sul giocatore arrivavano da Verona, un modo evidentemente per stimolare la concorrenza. Ora ecco la Roma che entra prepotentemente in corsa. Una corsa da cui, però, la Lazio assicurava di essersi ritirata da un mese.

TORNA ALLA HOME PAGE

CALCIOMERCATO LAZIO, TUTTO OK PER FARES: I MOTIVI DEL RITARDO

CALCIOMERCATO, DI MARZIO: "KUMBULLA VERSO LA ROMA"