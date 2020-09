Benevento, Tuia: "Non so se giocherò l'amichevole con la Lazio. All'Olimpico un ritorno a casa"

Alessandro Tuia, ora tra le fila del Benevento, ha alle spalle una lunga esperienza nelle giovanili della Lazio. In biancoceleste ha collezionato anche l'esordio in campionato con la prima squadra nella sfida con la Juventus. Il difensore, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato dell'amichevole tra le compagini guidate da Pippo e Simone Inzaghi, in programma sabato: "Spero di esserci contro la Lazio nell’amichevole con il Benevento, perché in settimana ho avuto un problema muscolare e quindi potrei saltare il match. Non sarà l’ultima volta che tornerò all’Olimpico quest’anno, ma sicuramente verrò allo stadio per vedere la partita, sarà un ritorno a casa. Ho avuto parecchi infortuni, due crociati, uno a 17 e uno a 25. Filippo Inzaghi? È una persona che non ti lascia mai rilassare, giustamente, ma ci racconta che ogni volta che ha vinto un trofeo non se lo è mai goduto perché già pensava a quello successivo. L’anno scorso abbiamo dimostrato molto, l’unica battuta d’arresto è stata con il Pescara".

