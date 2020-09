PRIMAVERA - Lazio, ecco il cammino in Tim Cup: gara d'esordio e tabellone

Il percorso della Lazio Primavera in TIM Cup comincerà ufficialmente mercoledì 23 settembre a partire dalle ore 15 presso il campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello. I ragazzi di Menichini giocheranno contro il Cosenza, club che milita in Primavera 2, nel primo turno eliminatorio della competizione. Gara secca per decidere chi approderà agli ottavi. I biancocelesti giocheranno in casa in virtù del sorteggio favorevole. Ecco il tabellone.

