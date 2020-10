Calciomercato Lazio, Fares da acquisto ad avversario: Momo ritrova l'Inter

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo 15 giorni di attesa finalmente è ufficiale: "Fares è un nuovo giocatore della Lazio". L'esterno algerino si allena da giorni con la quadra di Inzaghi, ma il paletto dell'indice di liquidità ha impedito alle aquile di annunciarlo prima. Adesso, però, Momo è pronto e arruolabile. Il mister piacentino, con tutta probabilità, lo porterà in panchina nel match contro l'Inter di domenica all'Olimpico. Un'alternativa di assoluto livello che possa dare ossigeno a Lazzari e Marusic. Per Fares, poi, la gara contro i meneghini sarà una sorta di dejavu. Nell'estate del 2019, infatti, Antonio Conte aveva messo proprio il calciatore della Spal nella lista dei desideri per la fascia sinistra. Dopo giorni di trattative, i due club avevano trovato l'accordo per il trasferimento alla Pinetina sulla base di 12 milioni più bonus. Un'operazione che non è mai andata in porto per il brutto infortunio subito dal calciatore. A inizio agosto dello scorso anno, infatti, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un grave ko che lo ha costretto ai box praticamente per tutta la stagione e lo ha visto rientrare solo per il finale. Nerazzurri che hanno provato a prenderlo anche in questa sessione di calciomercato aprendo un vero duello con la Lazio che alla fine l'ha spuntata. Ironia del destino Fares potrebbe esordire con l'aquila sul petto proprio contro l'Inter. Mohamed non vede l'ora di tornare in campo. L'esterno sinistro ha voglia di rivincita e di rivalsa. Inzaghi, che lo ha voluto fortemente, lo aspetta a braccia aperte.

Fares, gli inizi da attaccante e le sgroppate sulla fascia: ecco la nuova freccia di Inzaghi

UFFICIALE - CALCIOMERCATO, FARES E' UN NUOVO GIOCATORE DELLA LAZIO

TORNA ALLA HOME