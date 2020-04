Calciomercato Lazio, Gotti: "De Paul da Champions, ma l'Udinese non svende"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti a Radio Sportiva ha parlato di Rodrigo De Paul. L'argentino è entrato nei radar della Lazio e di altre big europee in vista del prossimo calciomercato: "De Paul e Musso sono giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà il mercato e se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L'Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata, quindi le situazioni dono tutte da vedere. De Paul da Champions? È un giocatore che ha quel tipo di livello, l'ha già dimostrato nella sua Nazionale, ha la tecnica per farlo e un atteggiamento mentale che non gli impedisce di esprimersi a quel livello".