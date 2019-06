Calciomercato Lazio, i tifosi assaltano i social di Jony: "Welcome!"

Per sapere quanto calorosi possano essere i tifosi della Lazio, Jony Rodriguez non ha dovuto aspettare di mettere piede a Roma. L'entusiasmo dei sostenitori biancocelesti precede l'ufficialità dell'acquisto e l'arrivo del giocatore nella Capitale - molto vicino, come vi abbiamo raccontato -, ed esplode sui social network. Il profilo Instagram dell'esterno è stato preso d'assalto dai tifosi capitolini. Si va dai messaggi subliminali - come i cuoricini celesti ad opera non solo dei fan del Deportivo Alaves o del Malaga, che ne detiene il cartellino - agli inviti indeclinabili: "Come to Lazio!". Poi, c'è anche chi si porta avanti con il lavoro: "Welcome to Lazio". Quello che è certo, è che il clima da calciomercato si fa sempre più rovente, di pari passo con i gradi che aumentano vertiginosamente nella Capitale: l'esterno sinistro, con ogni probabilità, sarà il primo colpo del club biancoceleste.

Pubblicato il 5-6 alle 18.31

