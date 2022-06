Calciomercato Lazio, idea Armando Borja in attacco, ma sono in tante a volerlo...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tutti “puntano” la punta. Come riporta Il Resto del Carlino, oltre alla Lazio, anche Napoli, Bologna e Atalanta avrebbero messo gli occhi su Armando Borja, 20enne con passaporto albanese e inglese, conosciuto da Maurizio Sarri durante la sua esperienza al Chelsea. Il calciatore è cresciuto nell’Academy dei Blues e si è messo particolarmente in luce nell’ultima stagione siglando 9 reti in prestito al Southampton. Intanto in Italia la situazione è complicata sia per il Napoli, che attende di piazzare Petagna, per il Bologna che spera in un prestito con diritto di riscatto e per la Lazio, bloccata dall’indice di liquidità. Da Londra hanno fatto sapere che l'idea del prestito verrebbe accettata, ma la valutazione del giocatore si aggira intorno i 30 milioni.