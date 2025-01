Calciomercato Lazio | Il Bologna non molla Tchaouna: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bologna non molla Loum Tchaouna. Il francese resta nel mirino del club felsineo dopo l'infortunio di Orsolini, con Italiano che spinge per accoglierlo al Dall'Ara. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio con Fabbian, ma l'evoluzione della trattativa Casadei ha raffreddato la pista che porta al centrocampista rossoblù. Il Bologna, però, non intende rinunciare all'ex Salernitana. Come raccolto dalla nostra redazione, Sartori spinge per portare comunque il francese in Emilia. Il Bologna lo vorrebbe in prestito fino alla fine della stagione. Difficile che da Formello possano accettare visto che puntano moltissimo sul calciatore . Gli emiliani insistono, la Lazio resiste.

