Calciomercato Lazio, il Bologna punta Lombardi: trattativa avviata

La Lazio si muove in entrata, con Muriqi che è vicino allo sbarco nella Capitale. Il club biancoceleste sta lavorando anche in uscita, e in questo senso va registrato l'interessamento del Bologna per Cristiano Lombardi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'esterno classe '95, reduce da un'ottima stagione a Salerno, piace molto a Sinisa Mihajlovic tanto che il club rossoblù ha avviato una trattativa con la Lazio. A Bologna Lombardi avrebbe la possibilità di fare il salto dalla B alla A e di giocare con una certa continuità, condizione posta dallo stesso giocatore per un trasferimento. A gennaio la Fiorentina aveva fatto un'offerta alla Lazio per lui, ma alla fine il discorso non andò in porto.

