Calciomercato Lazio, il Bordeaux vuole Badelj: contatti tra le società

Il Bordeaux punta Badelj. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il club francese sarebbe molto interessato al centrocampista della Lazio. Per il momento, i contatti tra le due società sono parecchio fitti: il futuro del croato potrebbe essere in Ligue 1. Un'ipotesi concreta che, tuttavia, potrebbe non convincere al 100% il giocatore: preferirebbe di gran lunga tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Sebbene la società gigliata non abbia ancora fatto un passo vero e proprio nei suoi confronti.

LAZIO, RADU IN CONFERENZA

LAZIO, LE VISITE DI JONY

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE