PAIDEIA - Lazio, Jony termina le visite. Radu già partito per Auronzo

AGGIORNAMENTO ORE 15 - Dopo le visite in Paideia, Jony si è sottoposto ad alcuni test all'Isokinetic, terminati poco fa. Lo spagnolo ha lasciato la struttura, oggi pomeriggio partirà alla volta di Auronzo insieme a Badelj e Durmisi. Arriveranno verso l'ora di cena. Stefan Radu, invece, è già partito all'ora di pranzo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Fa il suo arrivo in Paideia anche Riza Durmisi. Il danese si sottoporrà alle visite mediche per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Arrivano a distanza di un minuto Milan Badelj e Jony. Il centrocampista croato e lo spagnolo sono in clinica per sottoporsi ai test atletici di rito. Poi raggiungeranno i compagni nel ritiro in Veneto. L'ex Malaga può finalmente sposare il club biancoceleste dopo i problemi sorti giovedì e venerdì che hanno fatto slittare le visite. Tutto risolto con il suo vecchio club e ora il calciatore può dedicarsi totalmente agli schemi di Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 9:20 - Accertamenti fisici terminati per Stefan Radu che lascia la Paideia. Il difensore si concede a qualche selfie con i tifosi presenti, che lo hanno caricato e incitato, e ora è pronto per raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore. Si attende l'arrivo in clinica di Milan Badelj e Jony.

È il tanto atteso giorno del reintegro di Stefan Radu. Il difensore romeno si è presentato di buon'ora in Paideia accompagnato dal direttore della comunicazione Stefano De Martino per sostenere le visite mediche di rito per l'inizio della stagione, poi partirà alla volta di Auronzo di Cadore per riabbracciare i compagni. Attesa in clinica anche per Milan Badelj, così come per Jony: sarà finalmente anche la giornata dell'ormai ex Malaga.

