Calciomercato Lazio, Wallace verso il Wolverhampton: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Fortuna Wallace può lasciare la Lazio. Il reintegro di Radu, l'arrivo di Vavro e la promozione di Armini in prima squadra ha fatto scalare il brasiliano nelle retrovie. Il calciatore, così, potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Jorge Mendes, procuratore dell'ex Monaco, sta cercando la soluzione migliore per lui che potrebbe essere in Inghilterra. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il calciatore potrebbe così andare al Wolverhampton altra società cara al super procuratore portoghese. Nelle casse della Lazio dovrebbero entrare 6 milioni (4 più 2 di bonus). Il giocatore potrebbe così mettersi alla prova con un campionato nuovo come la Premier League e il club biancoceleste continuerebbe a sfoltire la rosa. Wallace attualmente è in ritiro ad Auronzo di Cadore, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità sul suo futuro che potrebbe parlare inglese.

