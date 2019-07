RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Auronzo 18-0, primo test positivo per i biancocelesti

Termina 18-0 il primo test stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi. Triplette per Luis Alberto e Correa, doppiette per Parolo, Caicedo, Acerbi e Patric. Chiudono i conti Leiva, Andrè Anderson un autogol e Adekanye. L'olandese si divora diverse occasioni durante la gara poi nel finale riesce a segnare una rete quasi liberatoria e a servire un buon assist per Patric. Ottima prova di Manuel Lazzari autore di diverse discese offensive sulla destra, senza sbavature invece la prestazione di Vavro. Segnali positivi anche dalla novità Andrè Anderson.



Lazio - C.S. Auronzo 18-0



(Correa 3, Parolo 2, Leiva, Caicedo 2, Acerbi 2, Luis Alberto 3, Andrè Anderson, Patric 2, Adekanye, Autogol).



80' - Triplice fischio dell'arbitro! Termina qui il match fra Lazio e Auronzo.



79' - Buono spunto di Adekanye che supera due uomini in area e mette al centro per Patric che deve solo appoggiarla dentro.



78' - Adekanyeeee! L'olandese stavolta batte Zambelli raccogliendo al volo l'assist di Luis Alberto.

74' - Grande accelerazione di Vavro che arriva sul fondo e mette dentro un pallone delizioso. Adekanye la sfiora, Frescura M. invece sbaglia porta appoggiandola dentro.

72' - Conclusione potente dalla distanza di Luis Alberto, pallone ancora nel sacco.



70' - Doppietta anche per Acerbi. Cross di Parolo e conclusione al volo del difensore biancoceleste che batte Zambelli.

68' - Adekanye si inserisce bene nella difesa dell'Auronzo, poi a tu per tu con Zambelli spedisce fuori. Non riesce a segnare l'olandese.

66' - Cross di Parolo e piattone di Patric.



62' - Adekanye spreca la quinta occasione della sua gara. Ancora davanti alla porta servito da Patric, stavolta spedisce al lato.



60' - Ancora un'occasionissima per Adekanye che da due passi spara alto, facendo disperare i tifosi presenti.



58' - Si aggiunge al tabellino anche Andrè Anderson. Bella incursione dell'italo-brasiliano che poi con un tiro a incrociare batte di forza Zambelli.

56' - Doppietta di Luis Alberto, che con la suola mette a sedere Zambelli e poi deposita dentro la sfera.



54' - Decimo gol di Parolo, che raccoglie un pallone allontanato male da Zambelli e centra l'angolino. Doppietta per lui.



51' - Buona iniziativa di Andrè Anderson che allarga il gioco per Parolo. Tiro che termina di poco a lato.



47' - Ancora un'occasione per Adekanye, che si fa neutralizzare il tiro da Zambelli.



45' - Nono gol della Lazio. Assist di Patric e tiro di precisione di Luis Alberto che segna la prima rete della seconda frazione.



43' - Discesa di Patric che mette al centro per Adekanye. Tiro dell'olandese intercettato da Zambelli.



41' - Comincia in questo istante la seconda frazione



INIZIO SECONDO TEMPO



17.50 - Qualche cambio per Simone Inzaghi. Ecco la squadra che scenderà in campo nel secondo tempo.



LAZIO (3-5-2) - Adamonis; Vavro, Silva, Wallace; Patric, Parolo, Cataldi, Anderson, Acerbi; Luis Alberto Adekanye. All. Inzaghi.



FINE PRIMO TEMPO

40'+1 - Tripletta di Correa. Discesa bellissima di Manuel Lazzari e cross al centro per l'argentino che deve solo appoggiarla dentro.



40' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.



34' - Cross di Manuel Lazzari e colpo di testa di Acerbi, Riva prova a respingere ma il pallone supera la linea. Adesso è 7-0.



32' - Azione personale di Correa e conclusione da posizione defilata che si infila nell'angolino più lontano. Biancocelesti sul 6-0.



30' - Colpo di testa di Vavro che svetta in cielo, Riva respinge con un intervento d'istinto ma non può nulla sulla ribattuta di Caicedo.



23' - Stavolta non sbaglia Felipe Caicedo. Numero di Luis Alberto e passaggio al centro per l'ecuadoregno che da due passi insacca.



22' - Doppia occasione per Caicedo, Riva gli dice di no due volte con due grandi parate.



20' - Primo tentativo da parte di Manuel Lazzari, tiro deviato e bloccato da Riva.



17' - Pericolosa la Lazio con Parolo. Inserimento sul cross di Luis Alberto e incornata che termina di poco alta.



13' - Tris di Leiva. Tiro di sinistro che spiazza il portiere Riva.



11' - Sponda di Vavro e colpo di testa di Parolo, raddoppia la Lazio.



7' - Conclusione a giro di Correa e pallone nell'angolino. Primo gol stagionale porta la firma dell'argentino.

5' - Ancora Lazio pericolosa, discesa e conclusione di Lulic, incrocio dei pali.



2' - Prima azione della Lazio con Patric. Tiro dal limite bloccato da Riva.



1' - Si parte!



16.50 - Negli undici precedenti la Lazio ha sempre vinto segnando 146 reti senza mai subirne. La scorsa stagione la partita con più reti: finì 20-0. Il miglior marcatore della sfida è Keita Balde, con 11 reti complessive.



Formazione ufficiale



LAZIO (3-5-2) - Guerrieri; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. All. Inzaghi.



C.S. AURONZO (3-5-2) - Riva, Zandegiacomo, Frescura L., Frescura M., Zanella, Vecellio, Del Favero, Doriguzzi, D'Ambros, Limaja, Bianchi. All. Oliviero.



AURONZO - Tutto pronto per la prima amichevole stagionale. La Lazio affronta al campo Zandegiacomo il C.S. Auronzo, squadra militante nella seconda categoria veneta. Tanta curiosità per vedere all'opera i nuovi acquisti. Inzaghi si affiderà ancora al 3-5-2 come modulo di riferimento. Maglia d'allenamento celeste per la Lazio, i padroni di casa invece si schierano con una casacca bianca con bande vericali blu e rosse. Si giocheranno due tempi da 40 minuti. Circa 400 i tifosi presenti sugli spalti.



Pubblicato alle ore 16.45