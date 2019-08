Calciomercato Lazio, il Real piomba su Neymar: Modric nell'affare?

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Real Madrid pensa a Neymar. Le merengues vorrebbero riportare il brasiliano in Liga e superare la concorrenza del Barcellona. Gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 120 milioni cash più il cartellino di Modric, valutato 60 milioni. Un'operazione da 180 milioni che potrebbe sistemare le casse dei transalpini e accontentare la punta verdeoro desiderosa di cambiare aria. Secondo Sport, l'affare potrebbe andare in porto e questo potrebbe anche cambiare il mercato della Lazio. Vista l'imminente chiusura del mercato in Inghilterra, prevista per domani alle 18, il futuro di Milinkovic Savic potrebbe essere ancora con la maglia biancoceleste. Le uniche insidie potrebbero arrivare proprio da Real Madrid e Psg. Se dovesse andare in porto l'operazione che coinvolge Neymar e Modric, però, i francesi sistemerebbero così il centrocampo. Per quello che riguarda gli spagnoli, invece, difficilmente potrebbero chiudere un altro affare a tre cifre dopo gli arrivi a Madrid di Militao, Rodrigo, Hazard, Mendy e Jovic più l'eventuale Neymar. Il calciomercato chiude il 2 settembre e fino ad allora può succedere ancora di tutto, ma molto dipenderà anche dalle condizioni del serbo dopo il problema fisico accusato oggi.

