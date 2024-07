Calciomercato Lazio | Immobile, nessuna offerta alla società: il punto

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'offerta arrivata ieri a Ciro Immobile ha stravolto un pomeriggio già di suo movimentato. L'attaccante della Lazio si è visto recapitare dal Besiktas una proposta di contratto da 6 milioni di euro per i prossimi due anni, superiore all'attuale ingaggio percepito dalla società biancoceleste e che si insinua in un contesto in cui c'è la consapevolezza di essere arrivato alla fine del suo ciclo nella Capitale. Nella serata di ieri Immobile si è visto con i suoi agenti, ha ribadito la sua intenzione di accettare l'offerta turca, ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il momento ci si troverebbe in una fase di stallo. Se, infatti, a Immobile è stata formalmente presentata un'offerta, lo stesso non si può dire della società. Il Besiktas non si sarebbe ancora mosso concretamente per acquisire il suo cartellino e non è detto che lo faccia. Una situazione analoga a quanto accaduto lo scorso anno, quando durante il ritiro di Auronzo dall'Arabia Saudita si erano mossi per convincere il giocatore, ma bypassando le trattative con la dirigenza. Se le cose dovessero restare così, la Lazio non darebbe il via libera per la cessione del suo capitano. A Formello non sono intenzionati a fare muro, sono aperti a trattare con i turchi, ma non hanno alcuna intenzione di liberare a zero un giocatore ritenuto ancora prezioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Pubblicato 09.07