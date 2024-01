Calciomercato Lazio | Interesse dalla Premier League per Felipe Anderson: i dettagli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Continuano le voci di mercato intorno a Felipe Anderson. L'esterno brasiliano ha il contratto in scadenza con la Lazio nel giugno 2024 e dal mese di gennaio è libero di parlare con altri club per trasferirsi a parametro zero. Oltre alla Juventus e all'Arabia Saudita, un'altra squadra sembrerebbe essere interessata al numero 7 biancoceleste. Come riportato da SkySports, si tratta dell'Aston Villa di Unai Emery. Al momento la formazione inglese si trova al secondo posto in campionato e per il mercato estivo starebbe pensando di acquistare l'attaccante della Lazio. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra dopo l'esperienza vissuta al West Ham.