Calciomercato Lazio, ipotesi rinnovo per Mertens: il Napoli ci pensa

CALCIOMERCATO LAZIO - Dries Mertens potrebbe restare a Napoli. L'attaccante belga è uno dei beniamini della piazza e in questi giorni i tifosi stanno chiedendo a gran voce a Spalletti di aumentare il suo minutaggio per giocarsi fino all'ultimo il titolo. La stagione ottima del classe'87, dieci gol tra campionato e coppe, potrebbe anche cambiare il suo futuro. L'ex Psv sembrava destinato a lasciare i campani a giugno e a cercare una nuova sistemazione. Su di lui molti club hanno chiesto informazioni compresa la Lazio visto anche lo splendido rapporto tra l'attaccante e Maurizio Sarri. Le prestazioni fornite, però, potrebbero cambiare le carte in tavola. Il Napoli sta sposando un progetto giovani e i 35 anni di Mertens sembravano di fatto metterlo alla porta. Gli ultimi mesi hanno un po' modificato il pensiero di tutti e il giocatore di Lovanio sembra ancora in grado di esprimersi ad alti livelli. Così, secondo il giornalista Carlo Alvino, la società starebbe pensando di proporre un rinnovo annuale alla punta. Attualmente Ciro, come lo hanno soprannominato i tifosi partenopei, percepisce 4.5 milioni di euro a stagione più bonus. La nuova cifra sarebbe notevolmente più bassa e oscillerebbe tra l'1.2 e 1.5 con la possibilità, in fase di trattativa, di inserire alcuni bonus. Sempre secondo il giornalista, l'operazione potrebbe essere favorita dal fatto che il calciatore non ha un procuratore e porta avanti in prima persona le trattative servendosi solo di alcuni avvocati di fiducia. L'amore della e per la città potrebbe insomma prolungare il rapporto tra Mertens e il Napoli. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, il futuro del belga è tutto da scrivere.