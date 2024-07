Calciomercato Lazio | La lista dei 25 blocca le entrate: la situazione e il regolamento

"Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo" ha detto il direttore sportivo Angelo Fabiani in esclusiva ai nostri microfoni. Una priorità dettata dalla necessità di snellire una rosa troppo vasta e che al momento blocca il mercato in entrata. Entro la fine del calciomercato - in realtà ancor prima per quella provvisoria - la Lazio dovrà presentare in Lega la rosa dei 25 giocatori Over-22 che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A (diversa è la situazione in Coppa Italia, dove per giocare è sufficiente essere tessarati da un club). Il regolamento, in questo senso, parla chiaro e se la situazione dovesse essere quella attuale, Marco Baroni si troverà costretto a dover fare delle scelte, tenendo fuori qualcuno. Il tecnico fiorentino sarà chiamato a selezionare 17 giocatori Over-22, più massimo 4 calciatori cresciuti nel vivaio del club e altrettanti cresciuti in un vivaio italiano. Solo gli Under-22 (nati dopo il 1° gennaio 2002) possono essere illimitati e quindi non comunicati nella lista che verrà annunciata. Attualmente la situazione della Lazio è molto delicata, la lista è piena e a meno di arrivi di altri U-22, non c'è spazio per nuovi innesti. Di seguito la probabile composizione.

- OVER-22: Mandas, Gila, Patric, Pellegrini, Nuno Tavares, Marusic, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni, Pedro, Castellanos.

- CRESCIUTI NEL VIVAIO: Cataldi.

- CRESCIUTI IN UN VIVAIO ITALIANO: Provedel, Romagnoli, Casale, Lazzari.

- UNDER 22: Furlanetto, Renzetti, Milani, Sana Fernandes, Tchaouna, Cancellieri, Diego Gonzalez (più tutti gli altri giocatori del settore giovanile).

La Lazio si trova quindi costretta a fare delle cessioni. Un problema che nasce dalla 'crescita' di Isaksen, Rovella e Mandas, fino allo scorso anno appartenenti alla categoria del Under-22. A meno di acquisti di giocatori cresciuti nel vivaio biancoceleste (restano 3 posti disponibili solo in quella casella), quindi, la società è costretta a fare spazio tra i 17 Over-22 per poter fare spazio a una possibile new entry. In questo senso, il profilo di Hysaj sembrerebbe l'indiziato numero uno. Il terzino albanese, con l'arrivo di Nuno Tavares, e la presenza di Pellegrini, potrebbe essere il prossimo a fare le valigie. Un suo addio permetterebbe alla Lazio di tornare a muoversi sul mercato in entrata e completare una squadra al momento stracolma di giocatori, tra i quali anche molti esuberi. Se quelli presentati sopra sono i papabili per ottenere un posto in squadra nella prossima stagione, restano fuori tutti coloro non faranno parte nel progetto coordinato da Baroni. Di seguito l'elenco dei giocatori attualmente fuori dalla lista.

ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA: Basic, Fares, Andre Anderson, Akpa Akpro.

Pubblicato il 24-07