Lazio, Fabiani a LLSN: "James Rodriguez? Vi spiego la nostra priorità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Completare la rosa con un innesto di qualità? Non ancora. In queste settimane si sono letti tanti nomi, dalla trattativa per Greenwood ai rumors su Simeone, fino alla suggestione James Rodriguez. Notizie o semplici voci, ma per ora la priorità della Lazio è un'altra. A confermarlo è stato il diesse Fabiani ai nostri microfoni. "In questo momento il diktat è quello delle cessioni - ha spiegato - È una problematica che va a collimare con i regolamenti degli over legati alla rosa con la gestione degli effettivi". Quindi adesso il focus si sposta: "Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo. Nella prossima settimana incontrerò Baroni e faremo il punto della situazione. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite".

