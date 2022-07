Calciomercato Lazio, le cifre e le modalità di pagamento di Marcos Antonio

Tramite i consueti comunicati della borsa, sono state rese note cifre e modalità di pagamento del trasferimento di Marcos Antonio alla Lazio: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono sei gli acquisti che la Lazio ha messo a segno dal 30 Giugno a oggi e tra i primi ad arrivare è stato Marcos Antonio, ufficializzato il 1 Luglio. Il centrocampista brasiliano è stato portato a Roma su volere di Sarri, dopo una rapida trattativa con lo Shaktar Donetsk. Il tecnico toscano vede nel classe 2000 un giocatore dalle grandi qualità, lo ha individuato come perno centrale del suo centrocampo e spera che impari presto i suoi meccanismi così da poter puntare su di lui. La Lazio per regalarlo al suo allenatore ha investito una cifra non indifferente e che è stata resa nota, insieme alle modalità di acquisto, tramite uno dei consueti comunicati della borsa che accompagnano i movimenti di mercato:

"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente, a decorrere dalla data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Silva Santos Marcos Antonio, proveniente dalla Football Club Shakthar Donetsk. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 7.500.000,00, da versarsi, in favore della società cedente, in tre rate. Premi, per un massimo di 2.000.000,00, saranno corrisposti allo Shakthar Donetsk al verificarsi di condizioni sportive concordate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale".