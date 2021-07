Calciomercato Lazio, Luis Alberto in vendita? Arrivano le prime offerte

CALCIOMERCATO LAZIO - Il caso Luis Alberto ha scosso la Lazio. Lo spagnolo non si è presentato alle visite mediche e non è partito con i compagni alla volta di Auronzo di Cadore. Ferie prolungate, mal di pancia o interessamento concreto di un'altra squadra? Sono queste le ipotesi su cui in questi giorni ci si è interrogati, con i tifosi arrabbiati e scatenati sui social. Già, proprio i social che lo hanno visto così attivo fino a 48 ore fa facendo crescere il malcontento. La società è delusa e vuole capire quale sarà il futuro del numero 10. Sicuramente riceverà una multa corposa che aumenterà a con il passare dei giorni. Lo spagnolo era uno dei punti fermi anche con Maurizio Sarri, ma questa situazione potrebbe cambiare tutto. La Lazio non intende privarsi del calciatore per una cifra inferiore ai 50/60 milioni. Difficile, visto anche il momento finanziario del calcio, che qualche club si spinga fino a quella somma. La paura è che dietro le mosse del centrocampista ci sia qualche squadra che spera di piegare le resistenze dei biancocelesti. Conoscendo Lotito e Tare, però, non esiste modo più sbagliato di agire.

PRIME OFFERTE - Intanto a Formello sono arrivate le prime "offerte". Le virgolette sono volute perché le cifre messe sul tavolo sono lontane anni luce dalle richieste delle aquile. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, Il Siviglia vorrebbe riportare a casa il Mago. Il club andaluso avrebbe offerto 22 milioni comprensivi di bonus per il cartellino del giocatore. Più o meno la stessa cifra proposta due anni fa, ma anche allora rifiutata senza dare seguito alla trattativa. Stesso discorso per la proposta del Milan arrivata già tre settimana fa e ripresentata in queste ore. I rossoneri si sarebbero spinti fino a 15 milioni cash più il cartellino di Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022 con i meneghini. Anche in questo caso nulla da fare e operazione nemmeno partita. Siviglia e Milan non sarebbero le uniche squadre sulle sue tracce. La Juventus avrebbe il suo nome su un taccuino che vede però al primissimo posto Manuel Locatelli. Tutti gli sforzi economici dei bianconeri saranno per il calciatore del Sasssuolo e della Nazionale. L'Inter, vista la situazione finanziaria, ha preferito lo svincolato Calhanoglu nonostante il rapporto tra Simone Inzaghi e Luis Alberto. C'è poi la Liga con i media spagnoli convinti che Villarreal, Atletico e Real Madrid siano interessati al classe '92. I Colchoneros, però, devono prima cedere Saùl a una tra Barcellona, Liverpool e Chelsea. La squadra di Simeone potrebbe così reinvestire i soldi incassati sull'accoppiata Rodrigo De Paul e Luis Alberto per una squadra ricca di talento e fantasia. Per ora, però, si tratta solo di ipotesi e sensazioni più che di reali trattative.

PERCENTUALE DI RIVENDITA - Lo scorso anno c'era stato il sondaggio dell'Everton di Ancelotti, ma al momento gli inglesi non si sono mossi. Stesso discorso per le altre big di Premier dove forse le qualità del talento di San José del Valle non hanno fatto centro. C'è anche un'altra importante discriminante nella eventuale cessione del giocatore. Luis Alberto è stato acquistato dalla Lazio nell'estate del 2016. Il Liverpool lo ha ceduto per una cifra vicina ai cinque milioni inserendo anche una percentuale sulla futura rivendita. I biancocelesti, quindi, qualora dovessero cedere l'andaluso dovrebbero versare il 30% del ricavato nelle tasche dei Reds. Quasi un terzo, quindi, che non fa che rendere la strada verso un suo addio sempre più in salita. La speranza è che tutto possa rientrare, ma il rischio che si vada verso un punto di non ritorno è concreto. Offerte degne di nota, però, ancora non sono arrivate.

