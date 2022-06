Calciomercato Lazio, Maistro verso la Spal: il saluto all'Ascoli su Instagram

Fabio Maistro è pronto ad approdare alla SPAL dopo una stagione in prestito all'Ascoli. Il centrocampista su Instagram saluta il suo ex pubblico...

Il futuro di Fabio Maistro è ormai lontano da Roma e soprattutto da Ascoli, meta del suo ultimo prestito. In queste ore, infatti, il classe 1998 sarebbe molto vicino al trasferimento alla SPAL e resterebbe solo da firmare il contratto fino al 2025. Proprio il club estense negli ultimi giorni aveva sorpassato i bianconeri, che avrebbero volentieri trattenuto il giocatore nelle Marche. A conferma del suo ormai imminente trasferimento è l'ultimo post Instagram di Fabio Maistro in cui ha salutato e ringraziato il suo ex pubblico:

"Purtroppo e' giunto il momento che speravo non arrivasse, cioè di salutare questa fantastica squadra e questa fantastica piazza! Mi avete fatto sentire un ascolano, e' stato un anno veramente meraviglioso, vi mando un grosso abbraccio ci rivedremo prima o poi! Un bacio!"